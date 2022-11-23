«Ахмат» — «Динамо»: Тюкавин выйдет на поле с первых минут, Смолов остался в запасе

«Ахмат» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Богосавац, Садулаев, Швец, Бериша, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Конате.

Запасные: Ташаев, Якуев, Журавлев, Карапузов, Фольмер, Харин, Иналкаев, Альсультанов, Ильин.

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Скопинцев, Даса, Сазонов, Кутицкий, Грулев, Макаров, Фомин, Захарян, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Будачев, Бессмертный, Зазвонкин, Александров, Лаксальт, Лесовой, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.

Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится сегодня, 23 ноября, и начнется в 16.00 по московскому времени. Грозненцы идут на втором месте в группе C с 6 очками, динамовцы лидируют с 7 очками.