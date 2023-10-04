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Сегодня, 19:27

Абаскаль обратился к болельщикам после поражения от «Динамо» в FONBET Кубке России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратился к болельщикам после поражения от «Динамо» (0:3) в FONBET Кубке России.

— Что можете сказать болельщикам после крупного поражения?

— Мы в долгу перед ними. Я с первого дня говорил, что мы играем для людей которые живут футболом и горят им. Когда ты не приносишь им счастья, то в сердце возникает плохое чувство. Чувство долга перед ними. Надеюсь, в ближайшей игре мы сможем частично расплатиться по этому долгу с нашими болельщиками

— Связка Промес — Бонгонда в атаке — это отработка варианта на дерби с ЦСКА без Соболева?

— Нам нужны были удары. Когда Тео играет ближе к центру, он чаще может бить. Вообще, был план выпустить молодого игрока, который тренировался с нами уже долгое время. Но 0:2 не та ситуация, чтобы делать такую замену.

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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