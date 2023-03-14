Абаскаль оценил игру Литвинова в матче «Спартака» с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что думает об игре полузащитника Руслана Литвинова в матче с «Уралом» (1:1).

— У Руслана Литвинова был достаточно высокий брак в передачах в этом матче. С чем это связано?

— Поле не помогает нам в этом отношении. Если играть длинными передачами, тяжело, он старается. Но это нормально. У него есть 7-9 вертикальных передач в каждом матче. Пересмотрите дубайские матчи.

— Замена Пруцева связана тоже с тем, что ему сложно качественно играть на поле, которое находится в таком состоянии?

— Вы частично ответили на этот вопрос. Нам нужно было ускорять игру. Можно это сделать с помощью движения, а можно с мячом. Вот есть Пруцев, а есть Зобнин, они в этом отношении разные. Если не работает что-то одно, надо пробовать другое. Наши агрономы делают все возможное, чтобы поле было в максимально хорошем состоянии. Но время нам не помогает, солнца не было, в было четыре матча.