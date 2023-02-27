Абаскаль: «Именно такой Игнатов нам нужен. Надеюсь, он продолжит в том же духе»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру своей команды после победы над «Локомотивом» (4:2, 5:2 — общий счет) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— «Спартак» на сборах и в первом матче ничего не пропустил. А сегодня — сразу два. Причем, довольно легко. У вас есть объяснения, почему так вышло?

— Мы постараемся понять и проанализировать, почему так выходит. В перерыве мы говорили по поводу пропущенного гола. Я делал акцент на концентрации. Она важна всегда, но когда ты забиваешь — особенно. Мы ее потеряли, это нельзя повторять. Ребята это знают. Я ненавижу пропускать голы. Будем работать над этим.

— С чем была связана замена Зиньковского?

— Риск владения мячом на чужой половине поля порой может быть стерильным. То, что делал Зиньковский, мог делать Игнатов, а нам не хватало форварда. Поэтому вышел Мелешин — форвард, идущий вперед и знающий, как это делать.

— Лучшим игроком матча назван Игнатов. Сегодня очень понравилась игра Чернова. Его выступление — прогресс или благодарность вам за понимание?

— Он сконцентрирован, хорош. Он настоящий защитник, играющий жестко, не дающий дышать оппоненту. Важно, чтобы не было взлетов и падений — желаю Никите стабильности. А Игнатову нужно именно это — поверить в себя, почувствовать свободу на поле. Сегодня он был хорош и в отборе. У него есть талант. Именно такой Игнатов нам нужен. Надеюсь, он продолжит в том же духе.