«Спартак» подпишет 18-летнего бомбардира из Сербии? За ним охотились «Челси» и «Ман Сити»
«Спартак» ведет активную работу на трансферном рынке в поисках центрального нападающего, способного составить конкуренцию Александру Соболеву и заменить Павла Мелешина, который, судя по всему, зимой отправится в аренду.
Новая цель красно-белых — 18-летний серб Милош Лукович, который в столь юном возрасте заслужил капитанскую повязку в «ИМТ Белград». Как сообщил инсайдер Иван Карпов, переговоры находятся в продвинутой стадии. Сумма сделки может составить 5,7 миллиона евро. Кроме того, белградский клуб получит 20% от перепродажи футболиста в будущем. С самим форвардом уже согласован контракт на четыре с половиной года.
Переход игрока — еще не решенный вопрос, в «Спартаке» ждут назначения нового спортивного директора, чтобы тот закрыл трансфер. Самое время рассказать о потенциальном новичке красно-белых.
Начинал в «сербской ФНЛ», в этом году успел огорчить Кержакова
Милош — воспитанник «ИМТ Белград», его команда только в текущем сезоне дебютировала в элитном дивизионе Сербии. Он — главное атакующее звено коллектива и не зря носит капитанскую повязку в 18 лет. Правда, придавать этому сильное значение не стоит: похоже на маркетинговый ход, которым часто пользуются в странах, специализирующихся на продаже своих талантов в Европу.
Лукович в профессиональном футболе с 16 лет, дебютировал во второй по уровню сербской лиге в ноябре позапрошлого года. В марте 2022-го Милош отметился дебютным голом за «ИМТ Белград». А в прошлом сезоне завоевал звание лучшего бомбардира второго дивизиона (15 мячей) и помог своим партнерам подняться в высшую лигу.
На данный момент белградская команда ожидаемо болтается в нижней части таблицы, а вот у Луковича дела идут весьма недурно — он наколотил 8 мячей в 17 играх, отметился одним ассистом и идет третьим в списке лучших бомбардиров чемпионата. С игрой нападающего отлично знаком Александр Кержаков, возглавлявший «Спартак» из Субботицы: в матче с этим клубом Милош отличился в первом же туре.
В чем сила, брат?
По игровым характеристикам Милош чем-то напоминает своего соотечественника Митровича: мощный, агрессивный, умело двигается без мяча. Плюс обладает неплохим рывком, хорошей координацией (при росте 184 см) и звериным голевым чутьем. На поле этот футболист действительно выделяется. Этакий классический форвард-завершитель.
Что касается цифр, то в своей команде Лукович — первый по количеству сыгранных минут (1468), лучший по ударам в створ (19), третий по успешным обводкам (7) и в топ-4 по выигранным единоборствам (64,45% успешных).
Интересно, что вместе с Милошем в «ИМТ Белград» играет его брат — Лука. Также в команде есть еще одна знакомая для российских поклонников фамилия — Зуев, которому некогда пророчили большое будущее в «Спартаке». Наверняка Александру есть что рассказать своему партнеру о московском клубе.
Лукович не даст результат здесь и сейчас
Очевидно, что покупка Милоша — это работа на перспективу. Нападающий пока сыроват для того, чтобы стабильно выступать на уровне РПЛ.
К нему есть вопросы по приему мяча, удару и игре головой. Кроме того, у Луковича серьезно хромает реализация. Иногда серб мажет с таких убойных позиций, что невольно хватаешься за голову.
По статистике упущенных голевых моментов юный капитан занимает первое место во всей лиге с 11 нереализованными шансами (всего 18,6%).
Если брать во внимание его возраст, то с опытом хладнокровие точно придет. Это не должно никого пугать.
Милош уже намекнул на переход в «Спартак», хотя им интересовались топ-клубы АПЛ
Из России интерес к форварду проявляют не только красно-белые, но и «Динамо». Однако, судя по соцсетям футболиста, он уже сделал выбор в пользу ромбика.
На днях Милош опубликовал фото Квинси Промеса, хотя они никогда не играли вместе и не были замечены за совместным времяпрепровождением вне футбольного поля. Жирнейший намек на переход.
В Сербии пишут, что Луковича хотели переманить в АПЛ. Футболист мог оказаться в «Манчестер Сити» или «Челси». Но точно не в основе. Скорее всего, форвард еще какое-то время скитался бы по арендам.
Если Милош переберется в «Спартак» и выстрелит, то в Тушине схватят перспективнейший лот по приемлемой цене.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5