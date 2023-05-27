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Сегодня, 08:00

Расклады на финиш РПЛ: кто фаворит в борьбе за серебро, у кого больше шансов избежать стыков

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Роман Зобнин (№47) и Федор Чалов в матче «Спартак» — ЦСКА (2:1) в Москве 21 мая.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Как они есть перед 29-м туром премьер-лиги.
Борьба за серебро

Результат дерби «Спартак» — ЦСКА (2:1) вернул напряжение в борьбе за серебряные медали. Армейцы в случае победы могли гарантировать себе второе место, но красно-белые победили в эмоциональном матче и сократили отставание до минимума.

ЦСКА прервал серию без поражений в чемпионате (8 побед и 1 ничья), которая стартовала после встречи с «Сочи» в первом весеннем туре. На финише у армейцев более сложный календарь — выезд в Краснодар к сопернику по финалу Кубка России до домашней игры с «Ростовом». Команда Ивича едва не победила в чемпионском матче «Зенита» в Санкт-Петербурге (2:2) и разгромила «Ростов» (3:0). «Быков» между играми с ЦСКА в лиге и Кубке ждет выезд в Грозный, и они способны оказать большое влияние на распределение медалей. С другой стороны «Краснодар» нередко более уязвим именно на своей арене, где не отказывается от активной игры в атаку. И этот фактор повышает шансы ЦСКА с учетом стиля команды Федотова.

«Спартак» в двух турах встречается с соперниками из зоны стыковых матчей. В воскресенье красно-белые будут знать, как сыграл главный конкурент. В любом случае команда Абаскаля обязана брать максимум в домашнем матче с «Пари НН» и затем с той же целью отправляться в Самару.

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Квинси Промес празднует гол с&nbsp;Александром Соболевым и&nbsp;Романом Зобниным. Супердерби: «Спартак» выгрыз победу у ЦСКА в игре, которую будут обсуждать еще долго

«Ростов» с начала апреля выиграл в чемпионате только один матч из семи, после упущенной победы над «Спартаком» в Москве потерпел три сухих поражения подряд. Последнее — 0:3 в Краснодаре, где как раз полтора месяца был вылет из Кубка в серии пенальти. Команда Карпина на финише играет с еще двумя соседями по таблице — «Ахматом» и ЦСКА. И если совсем недавно при всех объективных сложностях ростовчане оставались в серебряной гонке, то сейчас могут лишиться даже четвертого места.

«Ахмат» показывает сильные результаты при тренере Ташуеве и весной стал рассматриваться как один из претендентов на медали. Грозненский клуб сейчас способен как минимум превзойти лучший результат в своей истории — пятое место в 2017 году.

Не стоит забывать, что при равенстве очков сначала учитываются личные игры (затем общее число побед в чемпионате, разность мячей, число забитых голов). ЦСКА по этому показателю уступает «Спартаку» и превосходит «Ахмат», «Спартак» уступает «Ростову» и имеет равенство с клубом из Грозного.

Мы уже приводили расклад в гонке за серебро. Если максимально коротко и по возможности понятно, то допустимы следующие исходы.

Хесус Медина и&nbsp;Иван Обляков. ЦСКА — все еще фаворит серебряной гонки, но шансы есть у четырех команд. Расклады после 28-го тура

ЦСКА станет вторым, если:
— одержит две победы
— наберет 4 очка, а «Спартак» не выиграет оба матча
— наберет 3 очка, а «Спартак» — не более 3
— дважды сыграет вничью, а «Спартак» не победит в обоих матчах
— наберет 1 очко, «Спартак» — 2, а «Ахмат» одержит две победы (в таком случае в закрутке трех команд у армейцев будет 7 очков, у красно-белых — 6, у грозненцев — 2)
— сыграет вничью с «Краснодаром» и уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более 1 очка, а ростовчане не обыграют «Ахмат»
— сыграет вничью с «Ростовом» и уступит «Краснодару», а «Спартак» наберет не более 1 очка
— вместе со «Спартаком» потерпит по два поражения, а «Ахмат» победит «Ростов» и не обыграет «Краснодар»

«Спартак» станет вторым, если:
— одержит две победы, а ЦСКА — нет
— победит и сыграет вничью, а ЦСКА наберет не более 3 очков
— победит и проиграет, ЦСКА потеряет очки в обоих матчах, а «Ростов» — в одном
— дважды сыграет вничью, ЦСКА наберет не более 1 очка, а «Ростов» — не более 4
— наберет 1 очко, ЦСКА — ни одного, «Ростов» проиграет «Ахмату», а «Ахмат» не победит «Краснодар»

«Ростов» станет вторым, если:
— одержит две победы, ЦСКА не обыграет «Краснодар», а «Спартак» наберет не более 3 очков
— победит ЦСКА и сыграет вничью с «Ахматом», армейцы уступят «Краснодару», а «Спартак» наберет не более 1 очка (в закрутке трех команд у ростовчан будет 8 очков, у красно-белых — 5, у армейцев — 2)

«Ахмат» станет вторым, если:
— одержит две победы, ЦСКА уступит дважды, «Спартак» наберет не более 2 очков (при равенстве очков грозненцы обойдут красно-белых по общему числу побед)

Борьба в зоне стыков

Два худших клуба чемпионата определены — «Химки» вылетели из премьер-лиги следом за «Торпедо». Расставание команды Талалаева с РПЛ оформилось после поражения в Грозном (0:3) и победы «Пари НН» над Сочи (4:0).

Теперь главная интрига в подвале таблицы связана с тем, кто попадет в стыковые матчи. «Нижний» в этой борьбе пока остается аутсайдером: команду Юрана ждет сложный выезд к «Спартаку», а потом — визит старых знакомых тренера из «Химок». Нижегородцам нужно ждать в том числе осечек конкурентов.

Квинси Промес. «Спартак» без Соболева до конца сезона, Промес может догнать Малкома, а «Ахмат» — обогнать «Ростов» и занять высшее место в своей истории

«Факел» и «Крылья Советов» проведут в Воронеже последний матч из весенней серии игр соперников из подвала таблицы. Самарцы на прошлой неделе разгромили «Урал» (3:0), прервали серию из пяти матчей чемпионата без побед и снова поменялись местами с воронежцами. Теперь команды Осинькина и Евсеева ждет превью стыков: проигравший серьезно рискует продлить сезон матчами с клубом из ФНЛ, а ничья подарит шанс «Нижнему», поскольку «Крылья» и «Факел» в последнем туре ждут топ-команды — «Спартак» и «Зенит» соответственно.

«Урал» имеет более простой календарь. В гостях у «Химок» и дома с «Сочи» команда из Екатеринбурга может набрать нужное число очков для сохранения места в премьер-лиге без стыковых матчей.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
2
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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