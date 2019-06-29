Зурико Давиташвили: "В "Рубине" созданы все условия для роста"

Новичок "Рубина" Зурико Давиташвили дал первое интервью пресс-службе казанцев. По словам хавбека, перед переходом в "Рубин" он беседовал с Лашей Салуквадзе и Хвичей Кварацхелией.

- Очень рад присоединиться к "Рубину". Это большой клуб с хорошей историей. Здесь собраны все условия для роста, - сказал Давиташвили. - Надеюсь, что смогу прогрессировать в новой команде. Также надеюсь, что смогу сделать казанских болельщиков счастливыми.

Этой зимой я очень хотел оказаться в "Рубине". Все к этому шло, но в последний момент у нас возникли проблемы с документами, и переход пришлось отложить. Сейчас я здесь, и я счастлив.

По-русски я знаю только футбольные слова: "право", "лево", выше", "сзади", "один" и все.

Я разговаривал о "Рубине" с бывшим игроком команды Лашей Салуквадзе. Он очень тепло отзывался о команде и о городе. Сказал, что клуб славится атмосферой. Также я говорил о российской премьер-лиге с Хвичей Кварацхелией. Он мой друг. Хвича очень хвалил российскую лигу. Сказал, что здесь есть все условия, чтобы развиваться как футболист.