Прядкин объяснил, почему РПЛ не приняла предложение «Матча» на медиаправа

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, как лига отказалась от приоритетного предложения холдинга «Матч» и объявила конкурс на реализацию медиаправ.

«На недавнем заседании правления лиги было принято решение выйти на конкурс и определить победителя в рамках конкурентной процедуры, — цитирует Прядкина «РИА Новости». — Это решение пришло не спонтанно. Оно продиктовано, в первую очередь, рыночной конъюнктурой, которая за последние несколько лет сильно изменилась. Прежде чем принять это решение, мы проделали большую подготовительную работу, изучили особенности современного рынка, его экономические аспекты, тренды, ключевых игроков, аудиторные показатели и т. д. Эта работа позволила нам оценить потенциал рынка и понять, какие решения будут наиболее эффективными.

Во-первых, мы благодарны нашим партнерам из «Газпром-Медиа Холдинга» за многолетнюю совместную работу. Во многом благодаря нашему сотрудничеству качество медиапродукта РПЛ очень выросло за последнее десятилетие.

Мы действительно получили предложение, которое не оставило сомнения: «Газпром-Медиа Холдинг» очень серьезно настроен на продолжение сотрудничества. Но на настоящем этапе посчитали, что для рынка спортивных прав и индустрии в целом наступает очень ответственный момент, поэтому самым лучшим решением будет проведение конкурса — открытой и прозрачной процедуры".

Напомним, нынешний контракт РПЛ с холдингом «Матч» истекает по окончании нынешнего сезона. Лиге был предложен новый четырехлетний контракт.