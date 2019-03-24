Жена Ивана Новосельцева попросила болельщиков поинтересоваться у него, куда она делась

Жена защитника "Ростова" Ивана Новосельцева, экс-баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру) записала видеообращение для болельщиков донского клуба. Спортсменка попросила спросить у ее мужа о ней и их отношениях. Напомним, что 26 февраля Катерина Новосельцева рассказала в Инстаграме о беременности и сказала о "подлом предательстве близкого человека", не уточняя, кого она имеет в виду.

"Сегодня мой муж Иван Новосельцев впервые за месяц официально выходит в свет. Если вы болельщики "Ростова", вы, наверное, знаете акцию, в которой участвует Иван. И у меня к вам, если вы можете, такая просьба: спросите у него, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала участвовать в его жизни, в жизни клуба? И вообще: он собирается поинтересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка? Напоминаю, что я немножко недопонимаю ситуацию, что он говорит людям о том, что происходит. Ситуация очень непростая, и, к сожалению, в ближайшее время все карты откроются. Если можете, запишите этот разговор на телефон, отметьте меня, чтобы я хотя бы чуть-чуть увидела реакцию этого человека", - сказала баскетболистка в видеообращении в сториз Инстаграма.

Новосельцев и Кейру поженились в октябре 2015 года.