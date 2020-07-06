«Зенит» поднял флаг на самом высоком флагштоке Европы

Флаг в сине-бело-голубых цветах «Зенита» поднят на самом высоком флагштоке Европы. Масштабная акция приурочена к седьмой победе петербуржцев в чемпионате страны. Флагшток установлен на берегу Финского залива в западной части Крестовского острова, неподалеку от «Лахта-Центра», самого высокого здания Европы.

Флагшток является частью одного из проектов программы развития «Газпром Арены», в который также входит центр водных видов спорта. Центр будет введен в эксплуатацию весной 2021 года.

На сегодняшний день петербургский флагшток является рекордсменом в России и Европе. Его высота достигает 105 метров и позволяет поднимать флаг размером 20х30 метров. Высота флагштока выбрана не случайно — она соответствует длине футбольного поля стадиона и высоте пилонов «Газпром Арены».

В ночь на понедельник стадион и башня «Лахта-Центра» также окрасились в сине-бело-голубой и золотой в честь победы «Зенита».