«Зенит» — «Акрон»: Дзюба забил в ворота петербургской команды

«Акрон» увеличил преимущество в матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита» — 2:1.

На 40-й минуте отличился нападающий Артем Дзюба, который забил в ворота своей бывшей команды. 36-летний футболист не стал праздновать гол.

Дзюба забил «Зениту» впервые после ухода из клуба в 2022 году.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Акрон».