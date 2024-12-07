«Газпром Арена» освистала Дзюбу после его гола в ворота «Зенита»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита».

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. 36-летний футболист отличился на 40-й минуте матча.

Болельщики сине-бело-голубых освистали Дзюбу после его гола в ворота петербургской команды. Форвард забил «Зениту» впервые после ухода из клуба в 2022 году.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября. Теперь на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 11 матчах за тольяттинскую команду.