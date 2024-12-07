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Сегодня, 17:13

«Газпром Арена» освистала Дзюбу после его гола в ворота «Зенита»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита».

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. 36-летний футболист отличился на 40-й минуте матча.

Болельщики сине-бело-голубых освистали Дзюбу после его гола в ворота петербургской команды. Форвард забил «Зениту» впервые после ухода из клуба в 2022 году.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября. Теперь на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 11 матчах за тольяттинскую команду.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
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Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Маркус Вендел

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Бителло

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
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 13 1 5
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