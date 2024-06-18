Стоцкий: «Сезон получился тяжелый. Хорошо, что остались в премьер-лиге»

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход из нижегородского клуба.

«Сезон получился тяжелый. Хорошо, что остались в премьер-лиге. Мой контракт с клубом истек, мы его не продлили. Разговора о продлении не было. Я благодарен клубу за проведенное время», — сказал Стоцкий «СЭ».

Футболист перешел в «Пари НН» из «Краснодара» в 2022 году. За три сезона он провел за нижегородскую команду 71 матч, забив 5 мячей. Ранее в своей карьере 34-летний защитник также выступал за «Уфу», «Балтику» и литовскую «Клайпеду».

По итогам сезона-2023/24 команда сохранила место в РПЛ, в стыковых матчах сумев переиграть тульский «Арсенал».