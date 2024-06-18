Стоцкий — о будущем: «Жду звонков и предложений»

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«У меня есть агент, который ведет переговоры с клубами. Я пока в отпуске. Жду звонков и предложений», — сказал Стоцкий «СЭ».

Стоцкий перешел в «Пари НН» из «Краснодара» в 2022 году. За три сезона он провел за нижегородскую команду 71 матч, забив 5 мячей. Ранее в своей карьере 34-летний защитник также выступал за «Уфу», «Балтику» и литовскую «Клайпеду».