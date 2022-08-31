Защитник «Портимоненсе» Роша с нетерпением ждет, когда подпишет контракт с ЦСКА

Бразильский защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша прокомментировал предстоящее подписание контракта с ЦСКА.

«Мне выпал огромный шанс в карьере. Я очень счастлив и польщен возможностью оказаться здесь. С нетерпением жду момент, когда после прохождения медосмотра подпишу контракт с ЦСКА. Уже не терпится встретиться с болельщиками и надеть футболку этого клуба. Хочу поскорее помочь своим товарищам по команде достичь всех поставленных целей в этом сезоне», — приводит слова игрока Sport24.

Также 27-летний защитник ответил на вопрос о том, не пугает ли его российский климат.

«Не пугает ли меня российский климат? Конечно, я боюсь морозов, ха-ха. В Портимао в основном круглый год стоит жара», — сказал Роша.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отдаст за бразильца 1,3 миллиона евро, еще 300 тысяч могут быть выплачены в виде бонусов. Роша выступает за «Портимоненсе» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 4 матча за клуб и не отметился результативными действиями.