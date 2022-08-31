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Защитник «Портимоненсе» Роша с нетерпением ждет, когда подпишет контракт с ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бразильский защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша прокомментировал предстоящее подписание контракта с ЦСКА.

«Мне выпал огромный шанс в карьере. Я очень счастлив и польщен возможностью оказаться здесь. С нетерпением жду момент, когда после прохождения медосмотра подпишу контракт с ЦСКА. Уже не терпится встретиться с болельщиками и надеть футболку этого клуба. Хочу поскорее помочь своим товарищам по команде достичь всех поставленных целей в этом сезоне», — приводит слова игрока Sport24.

Также 27-летний защитник ответил на вопрос о том, не пугает ли его российский климат.

«Не пугает ли меня российский климат? Конечно, я боюсь морозов, ха-ха. В Портимао в основном круглый год стоит жара», — сказал Роша.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отдаст за бразильца 1,3 миллиона евро, еще 300 тысяч могут быть выплачены в виде бонусов. Роша выступает за «Портимоненсе» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 4 матча за клуб и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-31-villian-rosha-s-neterpeniyem-zhdu-kogda-podpishu-kontrakt-s-tsska-mne-vypal-ogromnyy-shans-v-karyere
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2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
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 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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Оренбург – Химки
 - : -
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Н. Новгород – Факел
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3.09 18:30
Краснодар – Сочи
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Динамо – Урал
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