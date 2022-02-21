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Защитник «Локомотива» Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ.

«У Мампасси есть российский паспорт, — сообщили Sport24 в пресс-службе московского клуба. — Поэтому Марк не будет считаться легионером».

Мампасси перешел в «Локомотив» из донецкого «Шахтера» в декабре 2021 года.

Контракт 18-летнего защитника с московским клубом рассчитан на пять лет.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-21-ukrainskiy-zashchitnik-lokomotiva-mampassi-ne-budet-schitatsya-legionerom-v-rpl
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
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6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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