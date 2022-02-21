Защитник «Локомотива» Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ.

«У Мампасси есть российский паспорт, — сообщили Sport24 в пресс-службе московского клуба. — Поэтому Марк не будет считаться легионером».

Мампасси перешел в «Локомотив» из донецкого «Шахтера» в декабре 2021 года.

Контракт 18-летнего защитника с московским клубом рассчитан на пять лет.