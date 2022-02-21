Защитник «Локомотива» Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ
Защитник «Локомотива» Марк Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ
Защитник «Локомотива» Марк Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ.
«У Мампасси есть российский паспорт, — сообщили Sport24 в пресс-службе московского клуба. — Поэтому Марк не будет считаться легионером».
Мампасси перешел в «Локомотив» из донецкого «Шахтера» в декабре 2021 года.
Контракт 18-летнего защитника с московским клубом рассчитан на пять лет.
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|36
|
3
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|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
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|8
|5
|5
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|29
|
6
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|7
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|
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|4
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|
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|18
|5
|4
|9
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|19
|
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|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
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|
16
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|2
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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|Г
|
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Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
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|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
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Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
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|К
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Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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