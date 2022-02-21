«Эвертон» согласился отдать Гбамена в аренду ЦСКА без опции выкупа

Полузащитник «Эвертона» и сборной Кот-д'Ивуара Жан-Филипп Гбамен перейдет в ЦСКА на правах аренды. Английский клуб принял предложение российского клуба, аренда не будет предусматривать опции выкупа игрока, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

В ближайшее время состоится его официальное подписание. Клубы согласовали все необходимые условия сделки.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии хавбек провел на поле лишь три встречи и не сумел отметиться в них результативными действиями. Контракт Гбамена с «Эвертоном» рассчитан до лета 2024 года.