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Сегодня, 16:33

«Эвертон» согласился отдать Гбамена в аренду ЦСКА без опции выкупа

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Эвертона» и сборной Кот-д'Ивуара Жан-Филипп Гбамен перейдет в ЦСКА на правах аренды. Английский клуб принял предложение российского клуба, аренда не будет предусматривать опции выкупа игрока, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

В ближайшее время состоится его официальное подписание. Клубы согласовали все необходимые условия сделки.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии хавбек провел на поле лишь три встречи и не сумел отметиться в них результативными действиями. Контракт Гбамена с «Эвертоном» рассчитан до лета 2024 года.

ФК ЦСКА (Москва)
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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