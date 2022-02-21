Защитник БАТЭ Супранович будет выступать за «Зенит-2» на правах аренды до конца сезона

Защитник БАТЭ Супранович перешел в «Зенит» на правах аренды до конца сезона

Защитник БАТЭ Никита Супранович перешел в «Зенит» на правах аренды, сообщает петербургский клуб.

20-летний белорус будет выступать за «Зенит-2» до конца сезона-2021/22.

Соглашение с БАТЭ предусматривает опцию выкупа трансфера защитника.

В нынешнем сезоне Супранович провел один матч за белорусскую команду и не отметился результативными действиями.