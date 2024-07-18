Защитник «Химок» Терехов поделился мнением о тренере Артиге
Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал о работе с новым главным тренером Франком Артигой.
— Испанец Франк Артига, который пришел на смену Талалаеву, так же строг с игроками или все-таки при нем более такая демократичная обстановка?
— Во-первых, он европеец. У него, наверное, немного другой подход к тренировочному процессу, к игре. Для него, наверное, футбол — это в первую очередь игра. Он хочет, чтобы футболисты получали удовольствие на поле, а не выходили, условно, работать с боязнью ошибки. Поэтому, конечно, он более демократично общается с футболистами. Думаю, что это присуще всем европейским тренерам. Даже тем, кто работает у нас в чемпионате России.
— Пеп Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться на тренировках.
— Наверное, это было исключение из правил. Мне кажется, что своим легким стилем общения, вызывающим доверие, Артига больше похож на Карпина, — цитирует Терехова «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ
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4
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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11
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12
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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