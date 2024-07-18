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Терехов: «Это проблема клубов, что они не могут бросить вызов Питеру»

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Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился мнением о борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Чемпионом становится тот, кто сильнее. Укрепляйтесь, так, как укрепляется «Зенит». Делайте тренировочный процесс качественнее. Укрепляйтесь качественными футболистами, конкурируйте, а не нойте в пабликах, что нам надо сменить чемпиона. Доказывайте это все на поле.

Это, наверное, проблема клубов, что они не могут бросить вызов Питеру. Я думаю, что московские клубы и «Краснодар» плюс-минус сопоставимы по бюджету с «Зенитом» и могут также качественно усиляться и составлять конкуренцию», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионский титул в шестой раз подряд. В первом туре нового сезона сине-бело-голубые встретятся на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 20 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Терехов
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
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 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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