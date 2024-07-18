Терехов: «Это проблема клубов, что они не могут бросить вызов Питеру»
Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился мнением о борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
«Чемпионом становится тот, кто сильнее. Укрепляйтесь, так, как укрепляется «Зенит». Делайте тренировочный процесс качественнее. Укрепляйтесь качественными футболистами, конкурируйте, а не нойте в пабликах, что нам надо сменить чемпиона. Доказывайте это все на поле.
Это, наверное, проблема клубов, что они не могут бросить вызов Питеру. Я думаю, что московские клубы и «Краснодар» плюс-минус сопоставимы по бюджету с «Зенитом» и могут также качественно усиляться и составлять конкуренцию», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».
В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионский титул в шестой раз подряд. В первом туре нового сезона сине-бело-голубые встретятся на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 20 июля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -