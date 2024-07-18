Агент Селюк рассказал, что в ближайшее время Лоуренс прилетит в Махачкалу
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что думает о будущем полузащитника Николаса Лоуренса. В ближайшее время футболист прибудет в расположение махачкалинского «Динамо».
«Лоуренс получил визу, он уже в России. В ближайшее время он вылетит в Махачкалу. Его там ждут. Николас хорошо себя зарекомендовал в Турции. Это усиление для любого клуба РПЛ», — цитирует Селюка «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Лоуренс выступал за турецкий «Карагюмрюк», клуб 23-летний нигериец покинул в статусе свободного агента.
Источник: РБ Спорт
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