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Сегодня, 17:31

Валерий Непомнящий посоветовал российским футболистам попробовать поиграть в Южной Америке

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что российским футболистам было бы полезно поиграть в Южной Америке.

«Сильно сомневаюсь, что переход российских футболистов в азиатские клубы, например, китайские, произведёт открытие. Но в менталитете наших игроков этого нет, все рвутся в Европу. Да, они могут туда поехать и получить игровое время, но я в это не верю.

Возможно, российские игроки могут поехать в Северную или Южную Америку. Меня бы это не удивило. Мне удалось побывать в Южной Америке и я был просто поражён, насколько там боготворят футболистов. Страны там далеко не богатые, но стадионы там заполнены. Они просто помешаны на футболе. Российским игрокам было бы полезно там поиграть с точки зрения атмосферы», — сказал Непомнящий Legalbet.

Источник: https://legalbet.ru/news/nepomnyashij-rossijskim-futbolistam-bilo-bi-polezno/
Валерий Непомнящий
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