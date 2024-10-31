Дивеев о своих голах: «В нужное время в нужном месте. Это моя инициатива»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» высказался о своей результативности в этом сезоне.

— Ты один из лучших бомбардиров ЦСКА в этом сезоне. Как это получилось?

— В нужное время в нужном месте. Отрабатывали на тренировках движение в штрафной. Чувство момента? Да, бывало, что оставался на линии, переигрывал защитника.

— Это заготовленная история?

— Нет, это моя инициатива. После стандартов, когда мы контролируем мяч, могу остаться.

— В моменте ЦСКА на официальном сайте разместил тебя как нападающего?

— Видел, посмеялся. Но попросил не борщить, все-таки я защитник. Моя задача, чтобы у нас было ноль пропущенных мячей.

В текущем сезоне защитник Игорь Дивеев занимает второе место в списке бомбардиров ЦСКА. На его счету 5 забитых мячей в 17 играх во всех турнирах.