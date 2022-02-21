Защитник «Динамо» перешел в «Волгарь»

Защитник Робинзон Звонков продоложит карьеру в «Волгаре». Он проведет в команде весеннюю часть сезона-2021/22.

В первой половине сезона новичок «Волгаря» выступал за вторую команду «Динамо» из Москвы. С клубом Тинькофф РПЛ 20-летний футболист, имеющий опыт выступлений в юношеской сборной России, связан контрактом.

Весной 2020 года он стал победителем Молодежной лиги.