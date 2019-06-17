Защитник "Анжи" Белов перешел в "Пюник"

Защитник Антон Белов покинул "Анжи", информирует пресс-служба клуба. 23-летний фуболист подписал контракт с участником чемпионата Армении "Пюником".

Белов перешел в "Анжи" во время зимнего перерыва в сезоне 2015/2016. С тех пор игрок сыграл за молодежный состав, "Анжи-2" и основную команду, за которую принял участие в шести матчах чемпионата и одном в рамках Кубка страны. Дважды Белов уходил в аренды клубам "Зенит" Пенза и "Зоркий".

Ранее стало известно, что "Анжи" не прошеллицензирование в ФНЛ, где должен был выступать по спортивному принципу после вылета из РПЛ.

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