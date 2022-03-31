«На это повлияло и позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним». Зарема об уходе Айртона

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова прокомментировала «СЭ» переход защитника красно-белых Айртона в бразильский «Фламенго».

«Айртон недавно продлил контракт со «Спартаком». Его уход никак не входил в спортивную стратегию клуба, как и многое другое. Тем не менее даже в этих условиях сделка пойдет на благо клуба — Айртон не сбежал, как делали другие, а показал себя профессионалом.

А еще хочу отметить, что на этот отъезд повлияли как внефутбольные факторы, так и позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним» судьей Ивановым. Мелочей не бывает. Растерянный Джикия слушает судью и пытается найти некую логику в наборе слов. Рядом шокированный таким объяснением Соболев, который получил красную за такое же столкновение и дисквалификацию на два матча. Эта съемка в подтрибунном помещении войдет в историю под названием «Сюрреализм футбольного судейства. Эпизод 2022».

Надеюсь, Лукасу будет что вспомнить хорошее о Москве, о клубе, а Иванова и ему подобных он забудет и быстро восстановится от травмы.

Жаль, что Айртон не проведет в «Спартаке» прощальный матч, потому что это мог быть игрок на долгие годы. Он заслужи уйти под аплодисменты трибун», — сказала Салихова «СЭ».

24-летний игрок покидает московский клуб на правах аренды до 31 декабря 2022 года. При этом соглашением предусмотрено обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

Айртон перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в конце 2018 года. Всего защитник провел за красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча.