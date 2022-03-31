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Судейство

Сегодня, 16:40

Португальца Мелу Перейру исключат из экспертно-судейской комиссии

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Витор Мануэл Мелу Перейра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», бывший глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра, по всей видимости, будет выведен из состава экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК). Де-факто он уже не участвовал в последнем заседании.

Сегодня состав ЭСК пока выглядит так: Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Мелу Перейра, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди приостановили работу в ЭСК. Юрий Баскаков из нее исключен.

Эксперты из числа бывших арбитров — Зуев, Иванов, Фурса и Левников — участвовали в последнем сборе судей РПЛ. Все они в курсе того, какие трактовки обсуждались и какие договоренности, касающиеся применения правил игры, достигнуты. Соответственно они будут учитывать это при оценке спорных эпизодов в оставшихся турах чемпионата России.

РПЛ
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Витор Перейра
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