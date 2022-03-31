Кавазашивили считает, что заменить Айртона должен российский футболист

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о переходе Айртона во «Фламенго».

«Такие игроки на улице не валяются. Чтобы найти замену у «Спартака» должны быть обширные связи в российском футболе. Искать надо нашего парня. Неужели «Спартак», у которого есть несколько команд, не может заранее воспитывать себе резервных игроков, которые могут в любой момент включиться в состав первой команды? Уход Айртона — большая потеря», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сегодня, 31 марта, «Спартак» объявил об уходе Айртона.

Бразильский защитник отправился в аренду до конца календарного года. При этом соглашением предусмотрено обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.