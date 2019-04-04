Юрий Семин: "Не обращал внимания на вопрос Геркуса о моей отставке"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что ему не стало легче после ухода бывшего гендиректора клуба Ильи Геркуса, так как и при нем работал нормально. Он добавил, что не обращал внимания на вопрос гендиректора об отставке тренера после выигрыша Кубка России.

Геркус занял свой пост летом 2016 года. После его назначения Семин вернулся на должность главного тренера и выиграл с "Локо" Кубок и чемпионат России. В декабре 2018 года Геркус покинул свою должность.

– Задышалось ли вам легче после ухода Геркуса?

– Это ж "Локомотив", мне никогда плохо не дышалось, - сказал Семин в интервью телеведущей Марии Командной. - У нас есть полный контакт с советом директоров... Он и был. И с генеральным директором, и со школой. Но в целом мне и тогда нормально работалось. Это клуб, в котором я вырос.

– После выигрыша Кубка Геркус на следующем совете директоров поднял вопрос о вашей отставке. Вы ожидали от него такое?

– Это его мнение, почему он ставил этот вопрос. И ставил ли он его вообще. Все эти нюансы вокруг футбола, если обращать внимание, у меня бы сил не хватило. Я сконцентрирован был на игроках, на тренировочной работе.

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