Первак — о Федуне: «Договорились с ним встретиться, кое-что обсудить. Но когда я набрал, телефон уже оказался заблокирован»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о последнем общении с Леонидом Федуном.
— Федун теперь в Монако живет?
— Понятия не имею. Мы не общаемся. Последний раз переписывались три года назад, когда поздравил его с 65-летием.
— Ответ пришел?
— Да.
— Вы же в каком-то интервью говорили — Федун вас заблокировал.
— Тогда ответил. Договорились с ним встретиться, кое-что обсудить. Но когда я набрал, телефон уже оказался заблокирован.
— Это вскоре после поздравлений, получается?
— Да.
— Что-то есть в этом жесте брезгливое. Обидно?
— Вообще нет. Это говорит о нем как о человеке. Не обо мне. Ну, заблокировал и заблокировал. Я сразу потерял к Федуну всякий интерес.
— Хотели обсудить с ним возможность своего возвращения в «Спартак»?
— Нет-нет, этой темы точно не касались бы. Мне просто были интересны мысли Федуна. Я же видел — в «Спартаке» постоянно какая-то тупиковая ситуация. Одного тренера меняют, второго, третьего. Провожают как «тренеришек». А потом Эмери из года в год выигрывает Лигу Европу. Значит, что-то в «Спартаке» не так?
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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