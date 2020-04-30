Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус, ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, прокомментировал ситуацию в клубе. У главного тренера железнодорожников Юрия Семина возникли разногласия с гендиректором Василием Кикнадзе. Есть вероятность, что Семина сменит серб Марко Николич.

— Вы понимаете, что происходит в «Локомотиве»?

— Безусловно. Говорить на эту тему подробно не хотел бы. Обстановка там и так напряженная — зачем еще сильнее накалять? Могу лишь сказать, что Юрий Палыч — легенда, я восхищаюсь его энергетикой, способностью держать удар. Но и Василий Кикнадзе — грамотный менеджер, из категории топ, умеет управлять коллективом. Здесь, конечно, есть важный нюанс.

— Какой же?

— Если начинается разделение между тренерским штабом и менеджментом, это никогда не пойдет на пользу клубу. Должно быть единство. В той же «Москве» времен Слуцкого мы были как семья. Тогда, во-первых, получаешь кайф — и от работы, и по жизни. Во-вторых, будет результат.

— Конфронтация с Ильей Геркусом не помешала Семину два года назад взять золото.

— Да, чемпионат он выиграл вопреки всему. И сейчас идет на втором месте. Юрий Палыч — очень сильный специалист. Причем занимается не только футбольным прямоугольником, работает в английском стиле, где тренер берет на себя еще и функции генерального менеджера. И все же в клубе должна быть четкая вертикаль. А когда тренер и руководство на разных полюсах, рано или поздно это отразится на результате. Думаю, совет директоров разберется в данной ситуации.

— Многие сегодня задаются вопросом — чем серб Николич лучше Семина. У вас есть ответ?

— Нет. Николич для меня — кот в мешке. (Александр Кружков)

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