Йевтич стал игроком «Рубина»
13:33
Полузащитник Дарко Йевтич перешел в «Рубин», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на четыре с половиной года.
Официально! Дарко Йевтич — в «Рубине»— «Рубин» Казань (@fcrk) January 22, 2020
?Контракт с 26-летним полузащитником рассчитан на четыре с половиной года.
Дарко, добро пожаловать в рубиновую семью! ???
?? https://t.co/ek9xhjyIvF pic.twitter.com/NgyC9RK30J
Футболист ранее выступал за «Базель», «Ваккер» и «Лех». 26-летний игрок в текущем сезоне сыграл в 19 матчах чемпионата Польши, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.
Сумма отступных не разглашается. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Йевтича составляет 1,25 млн евро.
Дополнительная информация
Опрос
проголосовало: 13323Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...