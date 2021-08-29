Агент Влашича: «Мы в процессе переговоров с «Вест Хэмом»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал о переговорах с «Вест Хэмом» по трансферу хорвата.

«Мы в процессе переговоров с «Вест Хэмом», они прогрессируют. Но сделка еще не завершена», — заявил Мартич Eurostavka.

Ранее сообщалось, что 23-летний хорватский полузащитник согласовал контракт с «Вест Хэмом» до 2026 года, по которому он будет получать 4 млн евро в год.

Лондонский клуб планирует объявить о трансфере Влашича в понедельник, 30 августа.

В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ он отыграл пять матчей, отдав одну результативную передачу.