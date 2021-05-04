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«Вы самый лучший пупсик». Дзюба поздравил Слуцкого с днем рождения

12:35
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Фото Instagram
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Фото Instagram
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с юбилеем. Сегодня российскому специалисту исполнилось 50 лет.

«С днем рождения. Вы самый лучший пупсик», — написал Дзюба в сторис своего Instagram.

Слуцкий — Заслуженный тренер России. Он трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок (все титулы — с ЦСКА), а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он трижды признавался лучшим тренером года в России и тренировал за границей (возглавлял «Халл Сити» и «Витесс»). В 2015—2016 годах был также главным тренером сборной России.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/artem.dzyuba/

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