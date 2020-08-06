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Вторая волна коронавируса — у РПЛ нет конкретного плана

17:29
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Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин? ответил на вопрос по поводу действий лиги на случай второй волны коронавируса.

— Очень важный вопрос. Слишком самонадеянно было бы говорить, что мы ничего такого не ожидаем. Когда мы 17 марта приняли решение о первой остановке, было несколько вариантов развития. Сейчас конкретного плана, как мы будем действовать, нет. Но есть множество сценариев на основе предыдущего опыта. Будем ориентироваться на решения, которое примет государство. Нет смысла говорить о сценариях — их много. (Дмтрий Зеленов)

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