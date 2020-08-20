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Встречи «Зенит» — «Тамбов» и «Химки» — «Ахмат» пройдут без ВАР

16:19
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура Тинькофф РПЛ. На матче «Зенит» — «Тамбов» не будет работать система ВАР, сообщает сайт РФС.

Напомним, что встреча пройдет 22 августа. Начало — 18.00 (мск).

Также ВАР не будет использоваться на игре «Химки» — «Ахмат». Эта игра также пройдет 22 августа. Начало — в 16.00 (мск).

«Зенит» — «Тамбов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артем Любимов; инспектор — Сергей Анохин.

«Химки» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Французов.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212100

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