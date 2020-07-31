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«Вопрос в том, чтобы убрать то, что мы не совершали». Мамаев и Кокорин — о выступлении на заседании

12:02
Павел Мамаев перед заседанием. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев перед заседанием. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заседание по пересмотру апелляционного приговора форварда Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в Мосгорсуде было перенесено на 3 августа.

— Адвокаты все подробно разложили, — сказал Мамаев. — Каждый из нас признает вину в определенных частях, вопрос в том, чтобы убрать то, что мы не совершали.

— Я согласен с Павлом, — отметил Кокорин. — Доводов много, люди подтверждали, что мы говорили.

С октября 2018 года до сентября 2019-го Кокорин находился под арестом и в колонии после громкого дела с двумя драками в центре Москвы в компании брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его друга, экс-футболиста Александра Протасовицкого. (Севастиан Терлецкий)

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