Заседание по пересмотру апелляционного приговора форварда Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в Мосгорсуде было перенесено на 3 августа.

— Адвокаты все подробно разложили, — сказал Мамаев. — Каждый из нас признает вину в определенных частях, вопрос в том, чтобы убрать то, что мы не совершали.

— Я согласен с Павлом, — отметил Кокорин. — Доводов много, люди подтверждали, что мы говорили.

С октября 2018 года до сентября 2019-го Кокорин находился под арестом и в колонии после громкого дела с двумя драками в центре Москвы в компании брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его друга, экс-футболиста Александра Протасовицкого. (Севастиан Терлецкий)