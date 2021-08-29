«Вест Хэм» должен объявить о трансфере Влашича 30 августа

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдет в английский «Вест Хэм». Лондонский клуб планирует объявить о трансфере 23-летнего хорвата в понедельник, 30 августа, сообщает Daily Mail.

«Вест Хэм» заплатит за игрока 21 миллион фунтов стерлингов. Еще 4 млн московский клуб может получить в качестве бонусов.

Ранее появилась информация, что футболист согласовал контракт с клубом до 2026 года. Он будет получать 4 миллиона евро за сезон.

Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ он отыграл пять матчей, отдав одну результативную передачу.