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«Вест Хэм» должен объявить о трансфере Влашича 30 августа

18:59
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдет в английский «Вест Хэм». Лондонский клуб планирует объявить о трансфере 23-летнего хорвата в понедельник, 30 августа, сообщает Daily Mail.

«Вест Хэм» заплатит за игрока 21 миллион фунтов стерлингов. Еще 4 млн московский клуб может получить в качестве бонусов.

Ранее появилась информация, что футболист согласовал контракт с клубом до 2026 года. Он будет получать 4 миллиона евро за сезон.

Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ он отыграл пять матчей, отдав одну результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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