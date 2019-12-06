Защитник «Динамо» Владимир Рыков перед матчем 19-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что команда постарается сыграть на максимуме.

— С каждым соперником можно и нужно играть, — цитируют «Известия» Рыкова. — Мы с ребятами договорились, что идем от игры к игре. Будем готовиться к «Зениту» и постараемся сыграть на максимуме возможностей.

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