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Владимир Рыков — перед матчем с «Зенитом»: «С каждым соперником можно и нужно играть»

03:26
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Защитник «Динамо» Владимир Рыков перед матчем 19-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что команда постарается сыграть на максимуме.

— С каждым соперником можно и нужно играть, — цитируют «Известия» Рыкова. — Мы с ребятами договорились, что идем от игры к игре. Будем готовиться к «Зениту» и постараемся сыграть на максимуме возможностей.

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https://iz.ru/950872/sevastian-terletckii/dinamo-mashina-smozhet-li-nepobezhdennyi-trener-ostanovit-zenit

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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