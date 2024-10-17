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Орлов о Соболеве: «Мы увидели совсем другого игрока! Он ищет мяч, а не стоит, как это было в «Спартаке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев в матче против «Акрона» выйдет на поле с первых минут.

— В пятницу «Зенит» на выезде сыграет с «Акроном». Интересный матч. Думаю, Соболев выйдет на поле с первых минут. Александр всех приятно удивил в контрольной встрече с «Войводиной». Вдруг мы увидели совсем иного Соболева! Если помните, после игры с «Краснодаром» я вообще сказал, что он футболист не для «Зенита», а для другой команды. Но теперь приходится признать: Александр смог быстро перестроиться и адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! В «Спартаке» он больше ждал, когда передачи до него дойдут, стоял. Подкупает его желание всем доказать, что он достоин места в основе.

Против «Акрона», полагаю, его включат в стартовый состав. Но тут нужно говорить не только непосредственно о его игре, но и учитывать фактор лимита. Семаку надо выпустить трех игроков, которые не считаются у нас легионерами. Первая позиция — Латышонок, тут все понятно. В центре обороны выйдет Алип (казахи, как известно, не считаются в РПЛ легионерами). А кто третий? Справа в защите Семак сейчас больше доверяет Мантуану, а не Караваеву. Глушенков травмирован, Мостовой только недавно вернулся в строй. Остается Соболев. Предположу, что он начнет матч против команды Тедеева. Что ж, хорошо, пусть себя проявит.

Вот мы и понаблюдаем за игрой Дзюбы и Соболева. Причем речь идет не только об атакующих действиях, но и о противостоянии на угловых двух этих форвардов в своей и чужой штрафной. Оба умеют бороться вверху. Так что ждем воздушных дуэлей (улыбается).

Эсекиэль Барко. «Не факт, что Барко играл бы в старте «Зенита». Вендел сильнее». Мнение Орлова

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел семь матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
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7
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8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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