Орлов о Соболеве: «Мы увидели совсем другого игрока! Он ищет мяч, а не стоит, как это было в «Спартаке»
Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев в матче против «Акрона» выйдет на поле с первых минут.
— В пятницу «Зенит» на выезде сыграет с «Акроном». Интересный матч. Думаю, Соболев выйдет на поле с первых минут. Александр всех приятно удивил в контрольной встрече с «Войводиной». Вдруг мы увидели совсем иного Соболева! Если помните, после игры с «Краснодаром» я вообще сказал, что он футболист не для «Зенита», а для другой команды. Но теперь приходится признать: Александр смог быстро перестроиться и адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! В «Спартаке» он больше ждал, когда передачи до него дойдут, стоял. Подкупает его желание всем доказать, что он достоин места в основе.
Против «Акрона», полагаю, его включат в стартовый состав. Но тут нужно говорить не только непосредственно о его игре, но и учитывать фактор лимита. Семаку надо выпустить трех игроков, которые не считаются у нас легионерами. Первая позиция — Латышонок, тут все понятно. В центре обороны выйдет Алип (казахи, как известно, не считаются в РПЛ легионерами). А кто третий? Справа в защите Семак сейчас больше доверяет Мантуану, а не Караваеву. Глушенков травмирован, Мостовой только недавно вернулся в строй. Остается Соболев. Предположу, что он начнет матч против команды Тедеева. Что ж, хорошо, пусть себя проявит.
Вот мы и понаблюдаем за игрой Дзюбы и Соболева. Причем речь идет не только об атакующих действиях, но и о противостоянии на угловых двух этих форвардов в своей и чужой штрафной. Оба умеют бороться вверху. Так что ждем воздушных дуэлей (улыбается).
В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел семь матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2