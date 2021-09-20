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Витория отреагировал на вопрос об уровне игроков «Спартака» после дерби с ЦСКА

21:52
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос об уровне футболистов красно-белых после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

— Может быть, игроки команды не соответствуют уровню стоящих перед «Спартаком» задач?

— Не время говорить об этом. Я говорил просто о количестве наших ударов. Моменты тоже есть. Сегодня все видели, что мы были сильнее — все чувствовали нашу силу. В некоторых моментах ЦСКА был получше, но лишь эпизодами. Но мы проиграли, упустили три очка. И фанаты хотят знать, в чем дело. Я верю в своих игроков. Верю всегда. С самого начала, приступив к работе, видел, с какой страстью они тренируются. Никаких вопросов не было.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 8 матчах. ЦСКА занимает 7-ю строчку с 13 очками в 8 играх.

ЦСКА — Спартак

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Артем Калинин все материалы автора

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