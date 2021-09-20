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Витория: «Это был не тот случай, когда надо было делать ротацию»

21:52
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил, как на игру команды повлияло отсутствие нападающего Александра Соболева в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

— Не жалеете, что не дали в игре с «Легией» время Соболеву, чтобы сегодня кто-то из линии атаки был свежее?

— Нет. В игре с «Легией» мы хотели быть быстрыми, обеспечить движение впереди. Мы верили в наш план, это работало. А сегодня команда выглядела физически хорошо. Мы во многих эпизодах опережали соперника. Игроки были в форме, показывали желание и самоотдачу. Но сложно говорить что-то, когда не забиваешь. И я за постоянство состава. У нас было 4 дня между играми — кто-то скажет, это сложно. Но я не согласен. Все в порядке. Это был не тот случай, когда надо было делать ротацию. Мы потеряли двух центральных полузащитников, потеряли Соболева. Литвинов и Умяров провели хороший матч.

ЦСКА — Спартак

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Иван Шитик все материалы автора

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