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Сергей Иванов: «Признаю, что ЦСКА повезло»

21:51
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Представитель президента ЦСКА Сергей Иванов поделился впечатлениями после матча восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).

«Константин Зырянов говорил мудрейшую фразу — тремя очками не пахнет. ЦСКА повезло. Я, как болельщик, признаю это. Я говорил, что ЦСКА нужен удачный отскок в нужную сторону. Признаю, что по качеству игры обе команды играли неважно.

Слабейшее дерби? Возможно, но надо учитывать, что уровень чемпионата России падает. Я понимаю, но от моего мнения ничего не зависит. По поводу лимита я высказывался раз 15 за последние 15 лет. Я не люблю повторять одно и тоже как попугай. Путин выступил против отмены лимита? Был слегка удивлен, с учетом того, что в баскетболе лимит есть, которые еще жестче, чем в футболе".

Единственный мяч в этой игре забил Антон Заболотный.

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