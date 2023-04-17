Голкипер «Торпедо» Ботнарь: «Судьи убивали и нас, и «Спартак»

Голкипер «Торпедо» Виталий Ботнарь высказался о работе судей в матче 23-го тура РПЛ, в котором автозаводцы проиграли «Спартаку» со счетом 1:2.

«Я пока не пересматривал ни один эпизод. Но мне кажется, что первый одиннадцатиметровый удар спорный, никто даже не среагировал. А остальные пенальти трудно прокомментировать, потому что не смотрел моменты. Убивали сегодня и нас, и «Спартак». У них все-таки было два удаления, а в нашу сторону три пенальти», — приводит слова Ботнаря Metaratings.ru.

Главный арбитр встречи Павел Шадыханов назначил три пенальти в ворота «Торпедо», два из которых игроки красно-белых не реализовали. Также судья удалил за две желтые карточки игроков «Спартака» Руслана Литвинова на 68-й минуте и Кристофера Мартинса на 89-й.

По итогам тура «Торпедо» остался на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками, «Спартак» набрал 45 очков и сохранил за собой третью позицию.