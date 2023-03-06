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Сегодня, 16:04

Новичок «Зенита» Ренан — о матче против «Пари НН»: «Хороший матч с хорошим оппонентом. Я рад, что мы победили»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Ренан высказался в комментарии «СЭ» о своей адаптации в РПЛ, а также рассказал, общался ли он с тренерским штабом сборной Бразилии после вызова в национальную команду.

— Вы уже начали изучать русский язык?

— В сборной Бразилии (U20), с которой я зимой выиграл чемпионат Южной Америки своего возраста, работает тренер Тиагу. Он раньше играл в России и постоянно подшучивал надо мной и говорил слова на русском — «спасибо», «пожалуйста», «добрый день». А по приезде в Санкт-Петербург выучил еще несколько слов.

— Вас вызвали в сборную Бразилии. Был ли у вас уже разговор с тренерским штабом?

— Непосредственно после вызова я не общался ни с кем. Но сейчас исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Рамон Менезес — он же руководит командой (U20), так что я с ним хорошо знаком.

— Вы уже сыграли матч с «Пари НН». В чемпионате Бразилии соперники сильнее или слабее?

— Хороший матч с хорошим оппонентом. В Бразилии часто сталкиваешься с соперниками сопоставимого уровня. Поэтому я рад, что мы победили крупно и с сухим счетом.

В составе сборной Бразилии U20 Ренан стал победителем молодежного Кубка Америки, который завершился в феврале этого года. После перехода в питерский клуб игрок получил приглашение на сборы с основным составом национальной команды.

19-летний Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно.

Питерский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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