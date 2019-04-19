Вандерсон: "Сейчас для "Краснодара" все матчи как финальные"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон накануне матча 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" отметил, что это будет большое и очень важное противостояние. Он также добавил, что для "быков" сейчас все игры как финальные.

– Нам следует полностью сконцентрироваться на предстоящей игре с "Зенитом" и постараться взять в ней три очка, – приводят "Известиям" слова Вандерсона. – Думаю, что сейчас все матчи для нас как финальные. Мы стараемся бороться за каждое очко. Безусловно, в эти выходные нас ждет большое и очень важное противостояние, но нужно побеждать в каждом матче, независимо от соперника, это самое главное.

В текущем сезоне Вандерсон провел 35 матчей за "Краснодар", забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. "Быки" занимают 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка после 23 туров.

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