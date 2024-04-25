В семье защитника «Зенита» Нино родился сын

В семье защитника «Зенита» Нино родился сын, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Жена футболиста Ларисса родила сына 25 апреля. Мальчика назвали Антонио. Это уже второй ребенок в семье бразильца, они уже воспитывают дочь Софию.

«Сине-бело-голубые поздравляют Нино и Лариссу и желают родителям, маленькому Антонио и его старшей сестре Софии прекрасного самочувствия и отличного настроения!» — говорится в сообщении «Зенита».

Нино выступает за «Зенит» с января этого года. Он провел за клуб из Санкт-Петербурга 10 матчей во всех турнирах.