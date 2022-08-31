В «Салернитане» оценили вероятность перехода Николсона из «Спартака»

Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис оценил вероятность перехода нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

«Нам нравится Шамар Николсон из «Спартака», но он очень дорогой для нас. Вариант с арендой? Посмотрим», — цитирует Де Санктиса «Чемпионат».

Сегодня, 31 августа журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что клуб серии А заинтересован в подписании 25-летнего ямайца.

В текущем сезоне Николсон принял участие в 5 матчах «Спартака» в РПЛ и не отметился результативными действиями.