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Сегодня, 10:03

В «Салернитане» оценили вероятность перехода Николсона из «Спартака»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис оценил вероятность перехода нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

«Нам нравится Шамар Николсон из «Спартака», но он очень дорогой для нас. Вариант с арендой? Посмотрим», — цитирует Де Санктиса «Чемпионат».

Сегодня, 31 августа журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что клуб серии А заинтересован в подписании 25-летнего ямайца.

В текущем сезоне Николсон принял участие в 5 матчах «Спартака» в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4802339-spordirektor-salernitany-nam-nravitsya-nikolson-iz-spartaka-no-on-ochen-dorogoj.html
ФК Салернитана
ФК Спартак (Москва)
Морган Де Санктис
Шамар Николсон
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 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
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 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
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 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
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 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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Оренбург – Химки
 - : -
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