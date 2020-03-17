«В Италии вообще все страшно». Футболист Тарасов рассказал о ситуации с коронавирусом

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своей операции в Италии. 32-летний Тарасов сломал ногу на тренировке во время зимних сборов казанской команды и отправился в Италию на лечение.

— Почему решил делать операцию в Италии? Там же делал предыдущую операцию, у того же хирурга — у меня уже есть какое-то доверие, — сказал в эфире «НТВ» Тарасов. — Хирург очень удивился, когда меня увидел, сказал: «Ты что здесь делаешь?». У меня перелом малой берцовой кости. Со смещением, поэтому и делали операцию. Большая берцовая — это сложнее, так что малая — это еще так... Мне сделали операцию, вставили пластину, играть можно уже через 3 месяца. 23 марта я должен был лететь в Италию, чтобы снимать гипс. Мне позвонил товарищ из Италии, который работает в клинике, сказал: «У нас тут вообще страшно». Сейчас меня из страны не выпустят.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

В Италии число зараженных коронавирусом составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.

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