В Госдуме назвали мужским поступком готовность Пьянича извиниться за свои слова

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» отреагировал на слова новичка ЦСКА Миралема Пьянича, который принес извинения за свои слова о нежелании играть со сборной России.

«Правильная позиция и мужской поступок. Надеюсь, он искренен. Может быть, действительно его слова неправильно перевели... Если он действительно сейчас приехал в Россию с доброй душой и объяснил свою позицию, то почему нет? Это правильно по отношению и к другим спортсменам, которые хорошо относятся к России, едут сюда развивать свою карьеру, не боясь», — сказал Свищев «СЭ».

В сентябре 2022 года Пьянич назвал неудачным желание боснийской футбольной федереации проводить товарищеский матч со сборной России. В конечном итоге игра не состоялась.